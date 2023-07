Sur les tablettes du PSG et du Barça depuis le début du mercato estival, Bernardo Silva a pris sa décision pour sa prochaine destination.

Mercato PSG : Bernardo Silva a une préférence pour le Barça

La future destination de Bernardo Silva est peut-être sur le point de se préciser. Courtisé depuis plusieurs semaines par Luis Campos, le récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City ne souhaite pas rester en Angleterre, et souhaite changer d'air dès cet été. Malgré les multiples tentatives de Pep Guardiola pour le convaincre de rester, le milieu portugais devrait bien quitter les Skyblues dans les semaines à venir.

Rapidement, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont fait de Bernardo Silva une priorité, et le joueur devait donc prendre une décision entre les deux cadors européens. Et d'après les informations dévoilées par AS ce mercredi, le joueur de 28 ans aurait donné sa préférence au Barça. Le média espagnol indique que l'ancien monégasque aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de trouver une solution afin que l'opération se fasse avec les Blaugranas. Toutefois, le transfert va être difficile à réaliser, car le FC Barcelone, en manque de liquidités, voudrait négocier un prêt avec une option d'achat obligatoire, chose que Manchester City ne devrait pas accepter.

Manchester City demande 80 millions d'euros

Tout n'est pas encore perdu pour le PSG, bien au contraire. À l'heure actuelle, malgré la préférence de Bernardo Silva pour le FC Barcelone, les dirigeants catalans sont dans l'incapacité de payer la somme de 80 millions d'euros demandée par Manchester City pour lâcher son prodige portugais.

Un montant qui ne devrait toutefois pas poser de véritables problèmes aux dirigeants franciliens, conscients qu'il faudra lâcher un gros billet pour faire venir Bernardo Silva à Paris. Pour le moment, la priorité consiste à convaincre le joueur de rejoindre le club de la capitale cet été. Une tâche qui ne s'annonce pas évidente pour Luis Campos et son équipe.