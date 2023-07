Depuis plusieurs mois, Bernardo Silva est régulièrement annoncé au PSG cet été. Il faudra compter avec les plans de Pep Guardiola, coach de Manchester City.

Mercato PSG : Bernardo Silva, successeur de Messi au Paris SG ?

Arrivé au terme de son contrat le 30 juin passé, Lionel Messi a refusé de poursuivre l’aventure en Ligue 1. Le septuple Ballon d’Or a donc quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la MLS et les rangs de l’Inter Miami. Pour le remplacer, le club de la capitale française a jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Jorge Mendes pousse pour que le deal se fasse et au cours des négociations, le Paris SG a proposé plusieurs joueurs dans la balance (Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe), mais les Citizens ont refusé, à en croire Foot Mercato.

Ce lundi, le portail sportif a révélé que le récent champion d’Angleterre et d’Europe ne serait pas contre une vente de l’international portugais, mais à un prix raisonnable. Si les premiers échos évoquaient un montant de 80 millions d’euros, Manchester City pourrait réclamer beaucoup plus. Surtout que son entraîneur Pep Guardiola ne semble pas particulièrement emballé par l’idée de perdre son génie portugais. Et pour cause.

Bernardo Silva à la place de Guardiola dans le jeu de City ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par le tabloïd britannique The Athletic, Pep Guardiola est déterminé à retenir Bernardo Silva dans son équipe pour la saison prochaine. Alors que les discussions s’intensifient entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Manchester City pour le transfert du milieu de terrain de 28 ans, le technicien catalan continue de faire le forcing en interne pour garder son joueur. Le média anglais explique qu’après le départ d’Ilkay Gündogan au FC Barcelone cet été, Guardiola aimerait pouvoir le remplacer par le compatriote de Cristiano Ronaldo dans son animation, en le remplaçant notamment au cœur du jeu des Citizens. Le Paris SG est donc prévenu.