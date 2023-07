Réagissant à la sanction de la DNCG à l’encontre de l’OL, Jean-Michel Aulas a exprimé des regrets pour la vente du club à John Textor.

OL : Aulas, « je ne voulais pas vendre de cette manière-là, j’ai quelques regrets »

Jean-Michel Aulas n’est pas du tout content de l’orientation que John Textor, le nouveau propriétaire de l’OL, donne au club qu’il avait dirigé des mains de maitre de juin 1997 à décembre 2022. Lyon est en effet sanctionné par la DNCG. Le club rhodanien doit encadrer sa masse salariale et les indemnités de transferts cette saison. La décision contestée par le milliardaire américain a été confirmée en appel mardi. Dans une première réaction à chaud confiée à L’Équipe, l’ancien patron de l’OL avait déclaré : « Moi, je n’ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. La DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion. »

Revenu plus calmement sur la situation de Lyon, Jean-Michel Aulas ne cache pas ses regrets pour avoir vendu le club, qu’il avait hissé au somment du football français (entre 2001 et 2008), à John Textor. « Je ne voulais pas vendre de cette manière-là. […]. J’ai quelques regrets, mais je tourne la page tout en gardant un œil très attentif », a-t-il laissé entendre dans La Tribune.

Vente OL : John Textor n'était pas le premier choix de Jean-Michel Aulas

Selon le dirigeant français de 74 ans, le président de Eagle Football n’était pas son premier choix parmi les repreneurs sélectionnés. « J’avais reçu six offres sélectionnées par la banque américaine Raine. J’avais choisi celle de Foster Gillett, qui n’est pas celle qui sera retenue. On me fait comprendre que la banque en préfère une autre. Initialement, je n’aurais pas tout vendu, peut-être même que je n’aurais pas vendu du tout. J’accepte, mais je pose comme condition que le candidat à la reprise reprenne une grande partie du capital », a-t-il expliqué ensuite.

Pour finir, Jean-Michel Aulas a glissé un nouveau tacle à John Textor : « Ces leviers étaient tous initialisés depuis mars-avril 2023 […] mais la DNCG fait son travail de vérification et elle traduit en actes ce qu’elle voit. Aux nouveaux dirigeants désormais d’apporter les bonnes réponses. »