Avant de s’envoler pour le Japon, le PSG affronte Le Havre vendredi soir en match amical. Convoqué pour cette rencontre, Ethan Mbappé a fait une importante annonce.

PSG : Ethan Mbappé très fier de jouer avec son grand frère Kylian

Avant de s'envoler samedi pour sa tournée d’été au Japon, le Paris Saint-Germain va disputer un match amical contre Le Havre, champion de Ligue 2 la saison dernière. Une belle affiche pour lancer l'exercice 2023-2024. Pour cette rencontre d’exhibition, qui marque aussi ses grands débuts sur le banc des Rouge et Bleu, Luis Enrique a convoqué un groupe élargi avec 27 joueurs, dont les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, ainsi que les six recrues de l’été : Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-in Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour et Milan Skriniar.

Apparu à six reprises en Youth League la saison passée, le milieu de terrain de 16 ans va donc faire ses grands pas dans le monde professionnel aux côtés de son frère aîné. Une grande fierté que le protégé de Zoumana Camara a exprimé sur les réseaux sociaux. « Une immense fierté de pouvoir jouer avec toi grand frère », indique le natif de Montreuil sur son compte Instagram. Néanmoins, Neymar, qui revient de plusieurs mois de blessure n'a pas été convoqué pour ce match.

Tout comme Nuno Mendes (ischios-jambiers), Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) et Nordi Mukiele (ischios-jambiers). De retour de prêt, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes ne seront pas présents non plus, contrairement à Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Julian Draxler. Pour rappel, le match amical face au HAC se tient ce vendredi à 17h, au Campus PSG, le nouveau centre d'entraînement des Rouge et Bleu, à Poissy.

Le groupe du PSG pour affronter Le Havre :

Gardiens : Navas, Letellier, Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Pembélé, Kurzawa, Nhaga, Skriniar

Milieux : Ugarte, Verratti, Ruiz, Pereira, Vitinha, Sanches, Kang-In Lee, Ndour, Zaïre-Emery, Draxler, E. Mbappé, Lemina

Attaquants : K. Mbappé, Asensio, Housni, Ekitike, Gharbi