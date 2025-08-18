OM-Paris FC : La LFP fait une exception au Vélodrome

Le stade Vélodrome accueille samedi le choc OM-Paris FC. Et un fait rare vient de se produire : les supporters parisiens seront autorisés pour ce manche de la 2e journée de Championnat.

OM vs Paris FC : Les supporters parisiens autorités et encadrés

L’Olympique de Marseille reçoit samedi prochain le Paris FC au stade Vélodrome. Et les autorités compétentes ont pris une décision surprenante. Selon RMC Sport, les supporters parisien seront de la partie. Une centaine de fidèles du Paris FC sont attendus pour cette rencontre comptant pour la 2eme journée de Ligue 1.

Contrairement aux confrontations avec le PSG, ce match OM-PFC verra donc la présence de fans parisiens en parcage visiteurs. Les fans du Paris FC se déplaceront en cars, encadrés et escortés jusqu’au stade Vélodrome. Un arrêté préfectoral a été émis pour interdire les véhicules individuels et le port de signes distinctifs, afin d’éviter tout incident.

Ce duel sera l’occasion pour l’OM de se racheter devant son public après son revers à Rennes (1-0). Les hommes de Roberto De Zerbi devront néanmoins être vigilants face à une équipe du Paris FC également en quête de points après sa défaite à Angers. Ce match au Vélodrome promet donc d’être un duel de revanchards, déterminés à remporter leurs premiers points cette saison.