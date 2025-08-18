INFO Mercato : L’OM et Jonathan Rowe au bord de la rupture

La défaite de l’OM à Rennes a eu des conséquences inattendues. Jonathan Rowe, après son clash avec Adrien Rabiot dans le vestiaire marseillais, est désormais en tête de liste pour une vente.

Mercato OM : Jonathan Rowe, un clash décisif pour son avenir

La défaite de l’OM face au Stade Rennais (1-0) pourrait bien être le dernier match de Jonathan Rowe sous le maillot olympien. L’ailier anglais n’a pas brillé sur le terrain. Mais il s’est fait remarquer à l’issue du match avec un accrochage violent avec Adrien Rabiot. Cette alternation risque de précipiter son départ.

La direction de l’OM cherche à se séparer de quelques joueurs afin de dégager des fonds. Et Jonathan Rowe est l’un des joueurs bénéficiant d’une belle cote sur le marché des transferts. Son départ pourrait rapporter plus de 20 millions d’euros à l’OM. La presse italienne a d’ailleurs mis le feu aux poudres en révélant une offensive en cours de l’AS Rome pour Rowe.

L’AS Rome s’engouffre dans la brèche

Les dirigeants romains estiment que l’ailier de 22 ans correspond parfaitement au profil recherché pour étoffer leur couloir gauche. Ils seraient même prêts à formuler une offre ferme pour Jonathan Rowe dans les prochaines heures. Cette approche ne déplait pas forcément à la direction marseillaise.

Car une vente de l’ancien joueur de Norwich City permettrait de débloquer les fonds nécessaires pour financer l’arrivée du Lillois Edon Zhegrova. Il reste à connaitre le montant que l’AS Rome sera prête à mettre sur la table des négociations. En attendant, la rupture entre Jonathan Rowe et l’Olympique de Marseille semble se creuser.