OL Mercato : Une offensive en préparation pour Malick Fofana

Après Rayan Cherki à Manchester City, l’OL est en passe de faire un autre gros transfert en Premier League, avant la fin du mercato estival.

Mercato : Liverpool étudie une offre pour Malick Fofana

L’OL a transféré Rayan Cherki à Manchester City contre 36,5 M€ hors bonus. Contraint de réduire la masse salariale du club, la direction rhodanienne a procédé ensuite à quelques transferts, dont le plus importants est celui de Lucas Perri à Leeds United à 16 M€. Selon l’estimation de Transfermarkt, Lyon a fait des entrées à hauteur de 73,7 M€ cet été.

Lisez aussi : OL : Révélations sur la stratégie de Lyon en Ligue 1

À voir

INFO Mercato : L’OM et Jonathan Rowe au bord de la rupture

Mais ce n’est pas tout, Malick Fofana pourrait quitter l’OL contre un gros chèque. À deux semaines de la fermeture du mercato d’été, il est toujours très convoité, notamment en Premier League. Liverpool garde un œil sur l’ailier des Gones, pour compenser les départs de Darwin Nuñez et Luis Diaz cet été. Les Reds pourraient passer à l’offensive dans les derniers instants du mercato.

Lisez aussi : OL Mercato : C’est bouclé, le nouveau gardien de Lyon arrive

« Liverpool admire Malick Fofana depuis longtemps, et ce dernier est conscient de l’intérêt du club champion d’Angleterre. Liverpool a discuté avec l’OL cet été. Lors de ces discussions, les dirigeants ont exprimé leur intérêt pour le joueur, lui indiquant qu’ils étudieraient une éventuelle transaction », a confirmé James William, journaliste indépendant anglais.

OL : L’ailier Belge confirme qu’il est en instance de transfert

Quant à l’international Belge, il n’est pas insensible à l’intérêt du club de la Mersey. Il reste ouvert à un transfert en Premier League. « Dans le football, tout peut se passer, donc on verra. S’il y a une bonne opportunité, on va voir », a-t-il confié après la victoire de l’Olympique Lyonnais à Lens, tout en précisant que « pour l’instant, il est content d’être à Lyon ».

À voir

Mercato ASSE : Excellente nouvelle concernant Lucas Stassin

Lisez aussi : Mercato OL : Lyon attaqué encore, un crack de Fonseca visé

Pour rappel, Malick Fofana a été transféré de La Gantoise à 19,5 millions d’euros, en janvier 2024. Grâce à ses performances avec l’équipe de l’OL, il est évalué désormais à 30 M€ par du site internet spécialisé. En plus de Liverpool, il est sur les tablettes d’Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich.