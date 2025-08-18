PSG : Luis Enrique se moque de Lucas Beraldo après Nantes !

En zone mixte après la courte victoire du PSG face au FC Nantes, en clôture de la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a réservé une surprise pleine d’humour à Lucas Beraldo, défenseur central brésilien de 21 ans.

PSG : Luis Enrique encourage Lucas Beraldo à s’exprimer en français

Recruté en janvier 2024 en provenance du FC Sao Paulo pour 20 millions d’euros, Lucas Beraldo commence à s’exprimer en français devant les journalistes. Dimanche soir, après sa belle prestation à La Beaujoire contre le FC Nantes, le joueur du Paris Saint-Germain s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes.

Et pour la première fois, le jeune international brésilien s’est exprimé dans la langue de Molière, ce qui a arraché un rire moqueur à son entraîneur Luis Enrique. Alors qu’il passait et qu’il a entendu Beraldo s’exprimer en français, le technicien espagnol lui a alors lancé dans un sourire : « tu parlais français ? Il parlait français ? Bravo Beraldito. »

L’ancien coach du FC Barcelone a ensuite laissé son numéro 4 terminer son échange avec les médias. Une remarque pleine d’humour qui a déclenché quelques rires dans l’assistance. Alors qu’il aurait réclamé son départ du PSG durant ce mercato estival afin d’obtenir plus de temps de jeu dans un autre grand club européen, Lucas Beraldo est toujours un joueur du club de la capitale à deux semaines de la fin du mercato.

Le natif de Piracicaba a d’ailleurs prouvé ce dimanche soir à Nantes qu’il était toujours concerné et impliqué. Reste maintenant à voir si sa belle prestation donnera des idées à prétendants d’ici le 1er septembre ou si Luis Enrique voudra le garder cette saison.