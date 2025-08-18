Mercato ASSE : Excellente nouvelle concernant Lucas Stassin

Lucas Stassin peut toujours quitter l’ASSE, dans les derniers instants du mercato d’été, mais il ne rejoindra pas le Paris FC en Ligue 1.

Mercato : Le Paris FC s’offre Willem Geubbels et oublie Lucas Stassin

Les dirigeants de l’ASSE attendent impatiemment la fin du mercato d’été. Et pour cause, le club est menacé depuis la fin de la saison dernière par des clubs prétendants de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les responsables de Kilmer Sports Ventures ont en effet décidé de ne pas transférer leurs deux meilleurs buteurs de la saison dernière. Malgré cela, des clubs de Ligue 1 et à l’étranger sont toujours en embuscade pour recruter les deux attaquants décisifs stéphanois.

Toutefois, une bonne nouvelle et tombée pour le groupe canadien. Le Paris FC, l’un des nombreux courtisans de Lucas Stassin, n’est plus sur les rangs pour l’avant-centre belge. Le club promu en Ligue 1 s’est offert les services de Willem Geubbels, en provenance du FC Saint-Gall en première division en Suisse, contre une indemnité de transfert estimée à 9 millions d’euros hors bonus.

L’exigence de Saint-Etienne pour son buteur refroidit le Paris FC

Le joueur formé à Lyon n’était évidemment pas le premier choix du club de la capitale. Cependant, l’intransigeance de l’AS Saint-Etienne a fini par refroidir les Parisiens. Ils se sont tourné vers d’autres pistes, dont celle qui a abouti à la signature de Willem Geubbels. En effet, KSV ne souhaite pas vendre Lucas Stassin, mais il reste ouvert à une offre atteignant 20 millions d’euros au moins, soit le double du prix auquel le Belge a été acheté à Westerlo en Belgique en août 2024.

Pour l’instant, aucun de ses courtisans du joueur de 20 ans n’a transmis pareille proposition. Ce qui est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui compte sur le meilleur buteur de son équipe en 2024-2025, pour la remontée en Ligue 1 cette saison. Cependant, l’ASSE doit encore résister jusqu’au 1er septembre 2025, date de la fermeture du mercato d’été.