Mercato : Le PSG dit oui à Manchester City pour Donnarumma !

Comme attendu, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG. Devenu indésirable depuis son refus de prolonger son contrat, qui expire dans un an, le gardien italien va rejoindre les rangs de Manchester City. L’affaire est quasiment réglée.

Mercato : Le PSG accepte l’offre de Manchester City pour Donnarumma

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain après le sacre historique du club en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’active pour trouver un nouveau point de chute afin de rebondir cette saison. Et comme indiqué par le journaliste Ciro Venerato, tout porte à croire que le portier de 26 ans va découvrir la Premier League après la Serie A et la Ligue 1.

Lisez aussi : Mercato PSG : Donnarumma au Real Madrid, l’énorme rumeur

À voir

ASSE : Un nouveau leader offensif révélé contre Rodez

`Présent sur le plateau de l’émission La Domenica Sportiva Estate, le journaliste italien a indiqué que Donnarumma se rapprochait bel et bien d’un transfert à Manchester City contre un chèque de 35 millions d’euros et un gros salaire.

« Une transaction de 35 millions d’euros, plus 16 millions d’euros de salaire ? Que Donnarumma allait rejoindre City, cela m’a toujours paru évident. Je n’ai jamais eu aucun doute à ce sujet », a confié Ciro Venerato. Une tendance confirmée par le média Fichajes, qui affirme que les Citizens seraient prêts à investir entre 30 et 40 millions d’euros pour convaincre le Paris SG de céder Gianluigi Donnarumma.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG entérine le départ de Donnarumma à Nantes !

À voir

Mercato : Ça chauffe à l’OM, un refus crée des tensions

Toujours selon la source espagnole, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas refuser cette proposition, puisque l’ancien joueur de l’AC Milan aurait d’ores et déjà un accord de principe avec Pep Guardiola, le manager de Man City, pour une arrivée à l’Etihad Stadium.

« En ce qui concerne le montant du transfert, il faut voir si City parviendra à dépenser moins que les 35 millions annoncés. En revanche, pour le salaire, c’est bon. C’était l’une des raisons de la rupture avec le PSG », précise Ciro Venerato.

Lisez aussi : Mercato PSG : Donnarumma, le Paris SG prend enfin la parole

À voir

Mercato : Le SRFC empoche officiellement un chèque de 31,5M€

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé avait déjà confirmé son envie de tourner la page parisienne, à un an de la fin de son contrat. Et si plusieurs grands clubs européens, notamment le Bayern Munich, l’Inter Milan, Manchester United, Galatasaray et Chelsea, avaient manifesté un intérêt, c’est bien Manchester City qui devrait rafler la mise dans ce dossier.