Mercato ASSE : Signature imminente de Dylan Batubinsika à Saint-Etienne

La signature de Dylan Batubinsika (27 ans) à l’ASSE est imminente. Il devrait être la deuxième recrue estivale des Verts, après Ibrahim Sissoko. Selon les informations de Sébastien Denis de Foot Mercato, « tout est bouclé » entre l’AS Saint-Etienne et le FC Famalicão pour la signature de Dylan Batubinsika. Le transfert du défenseur central devrait être officialisé dans la journée.

L’arrivée du Franco-Congolais était attendue depuis des semaines. Son profil avait été validé par Laurent Batlles et Loïc Perrin. Le coordinateur sportif de l'ASSE avait rapidement trouvé un accord contractuel avec le joueur. Mais il était retenu par le FC Famalicão. La direction du club portugais s’était montrée un peu gourmande sur l’indemnité de transfert de son imposant défenseur, qui avait encore deux ans de contrat, et dont sa valeur marchande est estimée à 1,2 millions d'euros.

Place au dossier Jérémy Livolant

Après avoir bouclé le dossier Dylan Batubinsika, l’ASSE peut désormais se concentrer sur celui du joueur offensif polyvalent réclamé par son entraîneur, Jérémy Lovolant (25 ans). Lui aussi est retenu par son club. L’EA Guingamp ne veut pas brader son buteur et capitaine, dont la cote est fixée à 2,5 millions d'euros.

L’En Avant Guingamp réclamerait au moins 2 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat. Le décisif attaquant avait été auteur de 9 buts et 11 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière. Stéphane Dumont, l’entraîneur de l’équipe guingampaise, compte sur Jérémy Livolant cette saison pour jouer la montée en Ligue 1, comme il l’a laissé entendre lors de la préparation estivale. De plus, Lecce serait entré dans la course dans le dossier Jérémy Livolant, en plus des Girondins de Bordeaux.