Quelques heures après la triste nouvelle du départ de Dimitri Payet, les fans de l’OM ont un motif de réjouissance avec l’arrivée d’un grand attaquant.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang s’entraîne déjà avec Marseille

C’est un véritable coup de tonnerre qui a retenti ce vendredi soir dans le ciel de Marseille. Dimitri Payet n’est plus un joueur de l’OM. Le club phocéen vient d’officialiser la résiliation de son contrat qui expirait en juin 2024. Le milieu de terrain de 36 ans quitte ainsi le club phocéen après avoir été un pilier essentiel de l'équipe pendant plusieurs saisons. Son départ laisse un grand vide et les dirigeants de l'OM devront trouver un remplaçant à la hauteur de son talent.

Cette perte énorme laisse un goût amer dans la cité phocéenne. Toutefois, une nouvelle acquisition de haut calibre redonne de l’espoir aux supporters marseillais et apporte un peu de joie à Marseille. Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, Pierre-Emerick Aubameyang sera bel et bien la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. La preuve, l’attaquant gabonais marque déjà des points sous les couleurs marseillaises.

En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a été aperçu ce vendredi à la séance d’entraînement de l’OM lors du stage de préparation en Allemagne. Libéré de sa dernière année de contrat avec Chelsea, l’attaquant gabonais s’est déjà engagé en faveur de l’Olympique de Marseille pour un contrat de trois ans. Tout est déjà réglé entre les différentes parties.

Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer Alexis Sanchez

Après une saison compliquée chez les Blues où il était relégué au rang de remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang compte relancer sa carrière sous les couleurs marseillais. Les supporters sont impatients de le voir fouler la pelouse du Stade Vélodrome. Sa présence aux entraînements montre sa détermination à réussir sous les couleurs marseillaises et à apporter son expérience de haut niveau pour renforcer l'équipe.

Avec Aubameyang dans ses rangs, l'OM se dote d'un atout de taille pour son attaque. L’entraîneur Marcelino et son staff et le staff de l'OM savent qu'ils accueillent un joueur d'exception, réputé pour ses qualités de buteur et sa vitesse et son expérience du haut niveau. L’ancien attaquant d’Arsenal et Manchester United devrait succéder à Alexis Sanchez, qui refuse jusqu’ici de prolonger son contrat avec le club phocéen. Les détails de son contrat ont été finalisés et l’officialisation de sa signature ne devrait plus tarder.