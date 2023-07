Alors que l’ASSE a recruté le défenseur central Franco-Congolais Dylan Batubinsika, une piste du club ligérien, en attaque, se referme.

Mercato ASSE : Rafiki Saïd en plan B de Jérémy Livolant

L’ASSE s’est offert une deuxième recrue estivale, vendredi, deux semaines après l’arrivée d’Ibrahim Sissoko. Dylan Batubinsika, le défenseur central tant attendu par Laurent Batlles est enfin arrivé. Il a signé un contrat de deux saisons, plus une troisième en option. Pour la suite du mercato, la priorité de Loïc Perrin reste un joueur offensif polyvalent, comme l'a exigé l'entraineur des Verts. Et la cible N°1 est bel et bien Jérémy Livolant. Mais il est retenu par son club, l’EA Guingamp, avec lequel il est sous contrat jusqu'à fin juin 2024.

Le club breton exige en effet une indemnité autour de 2 M€ pour céder son buteur et capitaine. Une somme que l’AS Saint-Etienne ne peut pas proposer, vu son budget limité pour le recrutement. De ce fait, le coordinateur sportif suit des pistes alternatives, en cas d’échec sur le décisif attaquant guingampais. L’une de ces pistes mène vers Rafiki Saïd, auteur d’une saison (2022-2023) honorable avec Nîmes Olympique. Il avait marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 2 avec les Crocos.

Mercato ASSE : Rafiki Saïd file à l'ES Troyes AC

Mais l’ASSE ne pourra pas avoir le polyvalent ailier gauche, dont la valeur marchande est estimée à un million d'euros. Il va s’engager avec l’ES Troyes AC, club relégué en Ligue 2, dans les prochaines heures, selon L’Équipe.

Rafiki Saïd (23 ans) était pourtant emballé par le projet proposé par les Stéphanois, d’après les informations de Romain Colange. Mais Loïc Perrin et les décideurs du club ne sont pas allés au bout de leur intérêt dans ce dossier, si l’on en croit le journaliste du quotidien Le Progrès.