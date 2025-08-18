PSG Mercato : Luis Campos négocie un accord colossal à 45M€

Le PSG et Arsenal auraient entamé des négociations pour une opération colossale dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Une transaction qui pourrait se chiffrer aux alentours des 45 millions d’euros.

Mercato : Le PSG veut se séparer un milieu offensif

À moins de deux semaines de la fermeture du mercato estival, le PSG poursuit le dégraissage de son effectif. Après Nordi Mukiele, qui a rejoint Sunderland, un autre protégé de Luis Enrique pourrait le suivre en Premier League.

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, Luis Campos serait en négociations avec Andrea Berta, directeur sportif d’Arsenal, pour Kang-In Lee. Intéressé par le profil du milieu offensif du PSG, le club anglais serait prêt à dégainer pour le recruter avant le 1er septembre et la clôture du marché des transferts.

« Le milieu offensif sud-coréen, capable d’occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque, séduit tout particulièrement Mikel Arteta, qui recherche ce type de joueur polyvalent pour enrichir son effectif. L’arrivée du directeur sportif Andrea Berta a aussi relancé le dossier : déjà admiratif de Lee lorsqu’il évoluait à Majorque, l’Italien pousse pour tenter un coup sur ce mercato », explique le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, cette opération pourrait rapporter gros au PSG.

Kang-In Lee disponible pour 45M€ ?

Recruté à l’été 2023 à Majorque, Kang-In Lee n’est pas parvenu à s’imposer véritablement au sein de l’équipe du PSG. Alors que Luis Campos aimerait faire venir l’international espoir français de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, le conseiller sportif parisien serait enclin à laisser filer le Sud-Coréen en cas d’offre satisfaisante. Le portail sportif mal d’un montant compris entre 40 et 45 millions d’euros.

« Si les Londoniens passent à l’action, le Paris Saint-Germain, lui, n’entend pas brader son joueur. Recruté pour environ 22 millions d’euros, le club de la capitale espère au minimum rentrer dans ses frais… et certains dirigeants iraient même jusqu’à réclamer près de 40 à 45 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ.

Face à ce tarif jugé démesuré, Arsenal réfléchirait à une approche différente : un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait de tester le joueur en Premier League avant d’investir une somme conséquente », rapporte PSG Inside Actus. Reste maintenant à voir si les Gunners iront jusqu’au bout dans ce dossier.