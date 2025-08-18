Mercato OL : Dominik Greif rejoint enfin Lyon (Officiel)

Le nouveau gardien de but de l’OL, Dominik Greif, est enfin arrivé à Lyon. Il s’est engagé officiellement avec le club rhodanien jusqu’en juin 2029 comme annoncé.

Mercato : Dominik Greif signe à l’OL pour 4 ans

L’OL tient enfin son nouveau gardien de but. Attendu ces dernières semaines, Dominik Greif a déposé ses valises au club, comme annoncé officiellement ce lundi 18 août 2025. Il a signé un contrat de quatre ans à Lyon et va jusqu’en juin 2029. Selon la précision du club, l’indemnité de transfert du portier est de 4 M€, auxquels pourront s’ajouter 1,25 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien international slovaque Dominik Greif, en provenance du RCD Majorque, pour 4 saisons. […] Gardien imposant de 1,97 m, Dominik Greif rejoint aujourd’hui l’Olympique Lyonnais, dans la lignée de son compatriote Jan Popluhar, légende du football slovaque passé par le Slovan Bratislava et l’OL entre 1968 et 1970 », a indiqué l’OL dans son communiqué officiel.

Dominik Greif prendra la place de Lucas Perri, transféré à Leeds United en Premier League.