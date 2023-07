Alors que les Girondins de Bordeaux et l'ASSE sont à ses trousses dans ce mercato estival, Jérémy Livolant a pris une décision radicale.

Mercato ASSE : Jérémy Livolant ne prolongera pas à Guingamp

Les rumeurs ne cessent de s'intensifier concernant un départ de Jérémy Livolant cet été. Formé à l'En Avant Guingamp, l'ailier de 25 ans sort d'une très grosse saison avec son club formateur, en comptabilisant un total de 9 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées en 38 matchs de championnat disputés.

Une belle performance qui devrait amener Jérémy Livolant à découvrir un nouveau projet dans les semaines à venir. Depuis plusieurs jours, le natif de Morlaix fait l'objet de plusieurs approches de la part de l'ASSE et des Girondins de Bordeaux, et possède déjà un accord verbal avec les dirigeants stéphanois. En revanche, les discussions entre le club ligérien et Guingamp sont complexes, et le board breton a refusé une première offre venant du Forez concernant Jérémy Livolant. Ce dernier aurait d'ailleurs annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat à Guingamp, comme l'explique Le Progrès. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Jérémy Livolant ne sera donc vraisemblablement plus un joueur de l'EAG à la reprise du championnat.

Guingamp veut 2 millions d'euros pour le laisser partir

Toujours selon les informations révélées par Le Progrès, les dirigeants guingampais attendent a minima 2 millions d'euros pour la dernière année de contrat de l'ailier français. Pour le moment, ni l'AS Saint-Etienne, ni les Girondins de Bordeaux n'ont trouvé un quelconque accord avec l'En Avant Guingamp pour Jérémy Livolant. Et d'après les renseignements du journal, le natif de Morlaix commencerait à s'impatienter face à la lenteur du dossier.