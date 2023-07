Première recrue estivale de l’ASSE, Ibrahim Sissoko a fait sa première apparition face à Clermont Foot, samedi (2-0). Et il a été buteur.

ASSE : Ibrahim Sissoko marque son 1er but avec Saint-Etienne

L’ASSE a joué son troisième match amical, ce samedi au stade Aimé Jacquet au Centre sportif Robert-Herbin, face à Clermont Foot, club de Ligue 1. Laurent Batlles a aligné deux équipes différentes comme annoncé. « Pour le moment, on essaye de faire jouer tout le monde et on va resserrer le groupe pour le prochain match », avait-il indiqué à l'issue du match perdu contre Grenoble Foot (1-2), samedi dernier. Malgré une grosse activité du jeune Karim Cissé dans l’entrejeu, quelques incursions de Mathieu Cafaro et des appels en profondeur d’Ibrahima Wadji, les Stéphanois n’ont pas trouvé la faille dans la défense clermontoise, en première période. Les Stéphanois et leurs hôtes sont donc retournés aux vestiaires dos à dos.

Après la pause, Laurent Btalles a changé toute son équipe, sauf le gardien de but Gautier Larsonneur. Dans cette nouvelle équipe, Ibrahim Sissoko a pris la place d’Ibrahima Wadji en pointe de l’attaque, pour sa grande première sous le maillot des Verts. Et dès l’entame de la deuxième partie, Dylan Chambost a donné l’avantage à l’ASSE, d’une frappe placée sur un centre d’Antoine Gauthier (1-0, 56e). La recrue des Verts a marqué le deuxième but (2-0, 77e). Pour rappel, Ibrahim Sissoko a signé à Saint-Etienne officiellement le 6 juillet, mais il n’avait pas pris part au match contre l’UNFP (5-2), le 12 juillet, puis la rencontre face Grenoble Foot, le 15 juillet.

Les compos de l'ASSE face à Clermont Foot :

Première période : Larsonneur - Fomba, Briançon (Cap.), Nadé - Cafaro, Amougou, Moueffek, Aiki, K. Cissé - Wadji, Lhéry.

Deuxième période : Larsonneur - S. Sow, Pétrot, Monconduit, C. Fall, Lobry, A. Gauthier, Chambost, Riviera, Dieye, Sissoko