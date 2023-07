De nouveau battu avec l'OL dimanche en match amical par le RWD Molenbeek, Laurent Blanc a de nouveau insisté sur le mercato.

Mercato OL : Laurent Blanc commence à s'impatienter

Avant le match face à Manchester United perdu 1-0 la semaine dernière, Laurent Blanc a fait passer un message à sa direction concernant sa volonté de voir son effectif être renforcé dans les jours à venir. Des déclarations qu'il a de nouveau tenu dimanche après-midi au micro d'OL Play après la nouvelle défaite de l'OL face au RWD Molenbeek (1-0). "J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato."

Car oui, pour le moment, seul Skelly Alvero et Clinton Mata ont rejoint l'effectif de l'Olympique Lyonnais cet été. Bien trop insuffisant pour une équipe qui veut jouer les premières places du championnat la saison prochaine. Laurent Blanc l'a déjà bien compris, et ce n'est pas la prestation de son équipe dimanche qui va le faire mentir. L'OL n'a pas montré grand chose, et semble encore loin d'être prêt pour la reprise du championnat.

La DNCG freine John Textor

C'est sans doute la pricipale raison qui justifie le manque de moyens pour l'Olympique Lyonnais sur ce mercato estival. Confronté à trois passages devant la DNCG, John Textor n'a jamais réussi à convaincre le gendarme financier du football français. De ce fait, l'OL a été sanctionné d'un encadrement de sa masse salariale, et cela impacte considérablement les dirigeants sur le marché des transferts.

Le club rhodanien n'est pas libre de faire ce qu'il souhaite, et cela se ressent ces dernières semaines. Si aucune vente n'est réalisée, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas recruter grand monde avant la reprise du championnat. Déjà privé de coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive, l'OL pourrait bien vivre une nouvelle saison galère, de quoi alimenter encore un peu plus les doutes autour de John Textor.