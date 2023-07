Karl Toko-Ekambi se rapproche enfin d'un départ. Indésirable à l'OL, le Camerounais dispose d'une offre des Émirats. Fenerbahçe était aussi sur le coup.

Mercato OL : 2 millions d'euros pour Karl Toko-Ekambi

C'est une nouvelle que les fans de l'OL devaient attendre avec impatience. Depuis la cassure entre lui et les supporters lyonnais survenue en janvier dernier, qui avait engendré son départ en prêt au Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi est devenu persona non grata à l'OL. Après son doigt d'honneur, les tribunes n'en veulent plus, et le joueur veut partir.

Un départ qui ne devrait plus trop tarder. Foot Mercato annonce que le club d'Al Jazira des Émirats Arabes Unis a transmis une offre d'environ 2 millions d'euros aux dirigeants lyonnais pour s'attirer les services de l'attaquant. Également intéressé, Fenerbahçe s'est renseigné auprès du joueur et du club, mais les Turcs attendent encore avant de transmettre une offre.

L'OL ne devrait pas faire la fine bouche et acceptera sans doute la proposition du club des Émirats pour un joueur en partie responsable de la mauvaise ambiance qui règne au sein du groupe lyonnais depuis un peu plus d'un an. Karl Toko-Ekambi non plus n'a pas envie de rester dans le Rhône. Si toutes les parties se mettent d'accord, le deal pourrait être bouclé très rapidement.

L'OL déjà en crise ?

Les Gones doivent se réveiller. Après trois matchs de préparation, le constat est édifiant. Victoire 2-1 au forceps grâce à un pénalty dans les dernières minutes face à De Treffers (D3 néerlandaise), puis deux défaites 1-0 face à Manchester United et à l'équipe type de Molenbeek, l'autre club de John Textor, récemment promu en première division belge. Deux défaites lors desquelles l'OL n'a pas réussi à mettre en place un seul petit schéma tactique, ni même cadrer un seul tir en 180 minutes.

Malgré les absences de quatre titulaires (Cherki, Caqueret, Lukeba, Barcola), revenus en début de semaine, cette performance est inacceptable et inquiète sur le travail demandé à l'entraînement par Laurent Blanc et ses hommes. Laurent Blanc, dont la vision archaïque inquiète en interne, et à qui la direction a du expliquer l'importance de Mohamed El Arouch, alors qu'il voulait recruter Morgan Sanson à ce poste. Reste à savoir si John Textor osera prendre la même décision qu'à Molenbeek, où il a viré l'ensemble du staff sur un coup de sang.