Après la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Molenbeek, John Textor s'est séparé de son entraîneur et c'est un ancien de l'OL qui va le remplacer.

Mercato : John Textor fait le ménage à Molenbeek

Propriétaire de l'OL depuis décembre dernier, John Textor détient également d'autres club un peu partout en Europe. L'investisseur américain doit s'occuper de Botafogo, Crystal Palace ainsi que Molenbeek, club belge qui a récemment battu l'Olympique Lyonnais (1-0) en match de préparation dimanche dernier. Et visiblement, le dirigeant de 57 ans n'a pas apprécié que l'entraîneur du club de Jupiler Pro League mette la formation de Laurent Blanc au tapis.

En effet, John Textor a pris la décision de se séparer de Vincent Euvrard, entraîneur du RWD Molenbeek, ainsi que plusieurs de ses assistants. Un choix qu'il a justifié via le communiqué officiel du club belge. "Je peux confirmer aujourd’hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d’un certain nombre de membres de son équipe. Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu’il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière."

Claudio Caçapa va le remplacer

Selon les renseignements fournis par plusieurs médias belges, c'est l'ancien joueur de l'OL, Claudio Caçapa, qui va reprendre les rênes du RWD Molenbeek. Défenseur central des Gones de 2000 à 2007, l'ancien joueur brésilien a grandement contribué aux belles années lyonnaises, et a laissé une trace indélébile dans le coeur des supporters rhodaniens. Désormais, c'est du côté de la Belgique, au poste d'entraîneur, que Claudio Caçapa va tenter de se faire un nom. L'officialisation devrait avoir lieu ce mardi dans la journée.