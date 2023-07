L’ASSE se serait tournée vers un joueur de Dijon, après son échec sur la piste Jérémy Livolant, qui est annoncé vers Bordeaux.

Mercato ASSE : Saint-Etienne s'intéresse à Bryan Soumaré de Dijon

Jean-François Soucasse a confirmé que l’ASSE n’avait pas les moyens de revenir à la charge pour Jérémy Livolant, après que sa dernière offre ait été repoussée. « Pour Livolant, si les chiffres qui sortent sont bien réels (une offre de Bordeaux de 1,2 M€, ndlr), ça ne correspondait pas à la valorisation qu'on avait faite du joueur. Nous n'étions pas disposés à investir ce montant-là pour recruter ce joueur-là », a expliqué le président exécutif. La piste du capitaine de l’EA Guingamp étant refermée, l’AS Saint-Etienne cherche un autre joueur offensif pour se renforcer.

Bryan Soumaré, dont le contrat à Dijon prend fin en juin 2024, intéresse l'ASSE, selon les informations de Sébastien Denis. Ils aimeraient profiter de la relégation du club bourguignon en National pour récupérer le milieu offensif. Disposant d'un bon de sortie, le natif de Saint-Quentin est en effet sur le marché, comme l'a confirmé le journaliste de Foot Mercato. « Le gaucher se dirige vers un départ de Dijon. Le club dirigé par Benoît Tavenot est d’accord pour une vente cet été et ne s’opposera pas à son départ. »

ASSE : Bryan Soumaré plus accessible que Jérémy Livolant

Deuxième bonne nouvelle pour l’ASSE, Bryan Soumaré veut rester en France où il est convoité par Angers SCO, en plus des Verts. De plus, sa cote est évaluée à 900 000 euros, un montant dans les cordes de la direction stéphanoise. Toutefois, Loïc Perrin doit encore affronter la concurrence. La cible aurait des touches avec un club de Ligue 1, et son profil plairait aussi à des clubs au Portugal et en Turquie.

Sur le plan sportif, le joueur de 24 ans pourrait bien faire oublier l’échec Jérémy Livolant à l’ASSE. Grâce à sa polyvalence, il peut évoluer sur les ailes, à gauche comme à droite. La saison dernière, Bryan Soumaré avait inscrit 6 buts et délivré autant de passes décisives en Ligue 2.