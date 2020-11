FC Sochaux : Covid-19, l’incroyable décision de Bryan Soumaré

Publié le 10 novembre 2020 à 09:00

Parti du Dijon FCO lors du mercato estival sur la base d’un prêt, Bryan Soumaré fait depuis les beaux jours du FC Sochaux. Mais le jeune milieu de terrain n’a aucune intention de limiter ses performances à la seule pelouse.

FC Sochaux : Bryan Soumaré, une excellente prise

Pensionnaire de Ligue 2, le FC Sochaux envisage de redorer son blason d’antan. Une ambition qui passe par un retour en Ligue 1. Le club s’est donc renforcé pendant le mercato estival et a obtenu le prêt de Bryan Soumaré en provennace du Dijon FCO pour blinder son secteur offensif. Bien en a pris aux recruteurs sochaliens, car le jeune milieu offensif s’est rapidement imposé comme un joueur important du système de jeu mis en place par l’entraîneur du FC Sochaux. Mais le natif de Saint-Quentin ne souhaite pas se contenter de son seul statut de titulaire indiscutable de la formation sochalienne.

Le milieu offensif fait parler son coeur

Face à la crise économique provoquée par le coronavirus, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins de base. Une situation qui a ému Bryan Soumaré. Ce dernier a donc décidé de venir en aide à ces personnes touchées de plein fouet par la crise économique provoquée par la situation sanitaire. « Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n’as pas à manger, n’hésite pas et n’aie pas honte de m’écrire en privé. Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça, je peux te l’offrir… Ne va pas au lit, et encore moins avec tes enfants, sans manger », a en effet posté le joueur de 21 ans sur son compte Twitter lundi. Le milieu offensif du FC Sochaux souhaite ainsi initier un grand mouvement de solidarité envers les personnes démunies à cause du coronavirus.













Par JOËL