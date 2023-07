L’ASSE a pris une décision radicale concernant Jérémy Livolant, pour qui le club avait transmis une offre à l’EA Guingamp.

Mercato ASSE : Saint-Etienne se retire du dossier Jérémy Livolant

L’ASSE avait été parmi les premiers clubs à dévoiler son intérêt pour Jérémy Livolant. Saint-Etienne était passé à l’offensive pour s’attacher les services du capitaine de l’EA Guingamp, en transmettant une proposition au club breton, laissée sans suite. Dans le même temps, L’Équipe révèle une offre de Bordeaux. Les Girondins ont proposé 1,2 millions d'euros que Guingamp a accepté, selon le quotidien sportif. Jérémy Livolant devrait rejoindre le club au scapulaire dans les prochaines heures pour signer un contrat de trois saisons, avec une année supplémentaire en option.

Ni Guingamp ni Bordeaux n’ont encore confirmé l’information, mais l’ASSE, elle, a pris une décision radicale. D’après France Bleu, qui a interrogé Jean-François Soucasse, le club ligérien se retire du dossier Livolant. « Alors que l'attaquant est annoncé tout proche de Bordeaux, la direction stéphanoise assure ne pas vouloir s'aligner sur l'offre des Girondins et travailler sur d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif », a fait savoir la source.

Saint-Etienne n'a pas le budget nécessaire

Jérémy Livolant est sous contrat en Bretagne jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est de 2,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Vu son budget de recrutement très limité, l’ASSE ne pouvait donc pas s’aligner sur les exigences de Guingamp et se mêler à la concurrence avec Bordeaux, et de Lecce. Jean-François Soucasse a confirmé la tendance : « Pour Livolant, si les chiffres qui sortent sont biens réels (une offre de Bordeaux à hauteur de 1,2 M€, ndlr), ça ne correspondait pas à la valorisation qu'on avait faite du joueur. Nous n'étions pas disposés à investir ce montant-là pour recruter ce joueur-là. »

En effet, les Verts se concentrent sur les joueurs libres de tout engagement ou ceux à moindre coût, faute de moyens conséquents. C’est ainsi qu’ils ont recruté Ibrahim Sissoko, sans indemnité de transfert. Le joueur avait résilié son contrat au FC Sochaux et était libre. Quant à Dylan Batubinsika, son transfert du FC Famalicão (Portugal) aurait été conclu en dessous de sa cote estimée à 1,2 millions d'euros.