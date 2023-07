Critiqué pour sa fermeté dans le dossier Kylian Mbappé, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait reçu du soutien pour la mise à l’écart du joueur.

Mercato PSG : Luis Enrique a validé la mise à l’écart de Kylian Mbappé

Pour son refus de prolonger son contrat, qui expire en juin 2024, ouvrant ainsi la voie à un départ libre l’été prochain, Kylian Mbappé a été écarté par le Paris Saint-Germain pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a expliqué que cette décision a été imposée au nouvel entraîneur parisien Luis Enrique par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Une thèse contestée par Max Miotto du portail spécialisé PSG Community, qui assure que le technicien espagnol, très porté sur la discipline de ses joueurs, aurait validé et même appuyé la mise à l’écart de Mbappé. L’ancien coach du Barça souhaitant travailler avec des joueurs impliqués à 100% dans le projet qu’il dirige.

« NAK est persuadé que son nouveau coach accepte ça ? Non. Et Campos ? Non. Qu’il vire tout le monde alors… ça ira plus vite… vouloir réparer 10 ans de management absurde par un coup de force ? Et ça, c’est intelligent ? », écrit Daniel Riolo sur Twitter avant d’être repris assez rapidement par son confrère du média spécialisé. « Si, si, Daniel. Je te rassure, Luis Enrique a accepté la décision de mettre à l’écart Kylian Mbappé. Il a même appuyé cette décision puisqu’il ne souhaite entraîner que des joueurs impliqués à 100% dans le projet parisien », a répondu Max Miotto.

Contrairement aux rumeurs, le successeur de Christophe Galtier ne serait pas totalement étranger à la lourde décision de laisser Kylian Mbappé à Paris alors que ses coéquipiers se sont envolés depuis samedi pour le Japon et la Corée du Sud. Reste désormais à savoir comment va se terminer ce feuilleton.