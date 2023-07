Alors qu'une cinquième recrue est sur le point d'arriver à l'OM, le mercato est loin d'être fini, et quatre autres joueurs sont attendus à Marseille.

OM : Quatre recrues attendues d'ici la fin du mercato

L'OM est loin d'avoir terminé son mercato estival. À deux semaines du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, Pablo Longoria a déjà réussi à renforcer l'effectif de Marcelino de manière considérable. Jusqu'à présent, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont rejoint l'OM, et une cinquième arrivée devrait avoir lieu dans les prochaines heures. En effet, La Minute OM a annoncé mardi soir le retour de Ruben Blanco après un accord trouvé entre Marseille et le Celta Vigo pour un transfert de 1,5 millions d'euros.

Après une saison passée à Marseille l'an dernier sous la forme d'un prêt, le portier ibérique va retrouver ses anciens coéquipiers et tenter de concurrencer Pau Lopez pour prendre la place de numéro 1 dans les buts marseillais. Cette nouvelle arrivée, qui est en passe d'être officialisée, ne sera pas la dernière à l'OM, loin de là. En effet, La Provence explique ce mercredi que Pablo Longoria et Javier Ribalta attendent encore quatre autres recrues d'ici la fin du mercato. De quoi faire rêver les supporters marseillais.

La Ligue des Champions se rapproche pour l'OM

En ayant terminé 3e du dernier exercice, l'OM est obligé de passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. La première échéance aura lieu le 8 ou 9 août prochain, et l'adversaire des hommes de Marcelino est quasiment connu. Grâce à sa victoire 3-1 à Dnipro mardi soir, le Panathinaïkos a pris une sérieuse option sur la qualification, et est bien parti pour affronter l'Olympique de Marseille dans deux semaines. Les Phocéens risquent donc de devoir affronter la furia des supporters grecs lors du match aller, mais auront la chance de pouvoir compter sur le public du Vélodrome pour la deuxième manche une semaine plus tard.