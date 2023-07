Un attaquant évoluant dans le championnat suisse serait en approche au FC Nantes. Le club aurait trouvé un accord pour son transfert.

Mercato FC Nantes : Deux pistes envolées, Yunus Akgün en attente

Le FC Nantes est en quête de renforts en attaque, après le transfert de Ludovic Blas (milieu offensif) au Stade Rennais, puis d'Andy Delort (avant-centre) à Umm Salal SC (Qatar). Sans oublier que les Canaris n’ont pas gardé Evann Guessand (attaquant) à l’issue de son prêt d’une saison. Pour combler ces départs, le FCN a tenté plusieurs signatures, mais en vain. Aiyegun Tosin, l’une des cibles prioritaires de Pierre Aristouy, a préféré rejoindre le FC Lorient. L’avant-centre du FC Zurich s’est engagé avec les Merlus pour 4 ans contre 4 M€, mardi.

Quant à Aldo Kalulu (27 ans), un autre attaquant visé, il s’est engagé librement avec le Partizan Belgrade (Serbie), après avoir quitté le FC Sochaux. Yunus Akgün est lui toujours à Galatasaray en Turquie où son contrat est valide jusqu’en 2026. Sa valeur marchande, estimée à 7 M€, aurait refroidi les dirigeants du FC Nantes. En tout cas, le dossier de l’ailier droit de 23 ans est en stand-by ces derniers jours.

Mercato : Le FC Nantes et Meschack Elia sont d'accord

Toutefois, les Canaris auraient été plus convaincants avec Meschack Elia. La direction nantaise serait tombée d’accord avec l'avant-centre des Young Boys de Berne, d’après les informations de Ouest-France. « Un accord a été trouvé avec le joueur, mais pas encore avec le club suisse », selon la précision du quotidien régional. La source indique que « les négociations sont en cours » avec les dirigeants des Young Boys, mais annonce un possible transfert sec de l’international congolais au FC Nantes, à hauteur de 5 millions d’euros.

Meschack Elia (26ans) est un attaquant décisif. La saison dernière, il avait inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues. De plus, il a une expérience en coupe d’Europe, grâce à sa participation à la Ligue des champions (en 2021), à la Ligue Europa (2020-2021) et à la Ligue Europa Conférence en 2022. L'ancien joueur du TP Mazembé devrait donc apporter son expérience à l'équipe de Pierre Aristouy.