Lancé dans un bras de fer avec sa direction autour de son avenir pour la saison à venir, l’attaquant Kylian Mbappé ne compte pas faire de cadeau au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé rembarre l’Arabie saoudite

Ces derniers jours, la toile s’est emballée avec un possible transfert de Kylian Mbappé en Arabie saoudite. Menacé d’une saison blanche sans jouer s’il ne prolonge pas son contrat, qui expire dans un an, l’attaquant de 24 ans pourrait être sauvé d’un tel scénario par l’Arabie saoudite. Des discussions ont même été annoncées entre les dirigeants d'Al-Hilal et le clan Mbappé sur une possible arrivée du joueur en Saudi Pro League pour une seule saison et un salaire de 700 millions d’euros.

Une solution qui arrangeait visiblement tout le monde puisque le Paris SG avait déjà accepté l’offre de 300 millions d’euros du club saoudien pour son numéro 7, autorisant même Al-Hilal à entamer des négociations avec la famille de la star française. Mais aux dernières nouvelles, le capitaine de l’équipe de France aurait totalement ruiné les espoirs de Nasser Al-Khelaïfi de recevoir un gros chèque en échange de son départ cet été.

En effet, selon les informations divulguées par le journal L’Équipe, l’ancien partenaire de Lionel Messi a refusé toute discussion avec la délégation du club saoudien qui a fait le déplacement à Paris ce mercredi pour le rencontrer. Le quotidien sportif explique que l’enfant de Bondy, qui veut marquer l’histoire du football, n’a jamais envisagé une pige en Arabie saoudite, compliquant ainsi la tâche au PSG qui va devoir trouver une nouvelle solution pour éviter de voir son trésor français partir gratuitement dans douze mois.

Priorité absolue de l’ancien attaquant de l’AS Monaco, le Real Madrid n’a toujours pas bougé dans ce dossier. Malgré des moyens colossaux, Florentino Pérez et les décideurs du club madrilènes ne semblent pas particulièrement chauds pour offrir 200 millions d’euros au PSG pour récupérer le compatriote de Karim Benzema dès cet été. Surtout que plusieurs sources assurent que les deux parties auraient d’ores et déjà un accord pour une arrivée libre de Mbappé l’été prochain contre une prime à la signature de 100 millions d’euros.