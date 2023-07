En marge des élections législatives en Espagne, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a commenté le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Florentino Pérez esquive le sujet Kylian Mbappé

Depuis la montée de tension entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, dont le point culminant est la mise à l’écart de l’attaquant de 24 ans de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat afin de partir libre dans un an, aucune déclaration officielle n’était encore venue du Real Madrid. C'est désormais chose faite depuis ce dimanche.

Interrogé sur le sujet, en marge des élections législatives en Espagne, Florentino Pérez a exprimé sa confiance et sa sérénité concernant ce dossier, notamment une éventuelle arrivée de l’international français du PSG chez les Merengues dès ce mercato estival. « Je suis toujours tranquille. Mbappé ? Aujourd’hui, on vote. On ne pense à rien d’autre, c’est un sujet très important pour les Espagnols », a confié le patron de la Maison-Blanche. Une sortie lapidaire avant l’offensive du Real Madrid ?

Le Real Madrid prêt à passer à l’offensive cet été pour Kylian Mbappé ?

D’après les informations de L’Équipe, le Real Madrid serait plutôt enclin à patienter jusqu’à l’été 2024 pour récupérer gratuitement Kylian Mbappé. Pour l'heure, le vice-champion de Liga ne serait donc pas dans l'optique de faire une offre au Paris Saint-Germain pour le champion du monde 2018.

Mais certains journalistes espagnols ont tenu à rappeler que Florentino Pérez avait eu la même réaction qu’aujourd’hui pour Luis Figo avant de le recruter en provenance du FC Barcelone en juillet 2000. De son côté, le journaliste Ramon Alvarez de Mon assure que la pression exercée par Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG, qui refusent de le voir partir libre l’été prochain, « pourraient le faire changer d'avis publiquement. Les discussions portent déjà sur la recherche d'une solution de vente. »