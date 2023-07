Très actif sur le marché des transfert, le FC Barcelone souhaite se renforcer en défense. Un ancien du Real Madrid souhaiterait rejoindre le Barça.

Mercato FC Barcelone : Un arrière droit dans le viseur du Barça

Le FC Barcelone continue de faire son marché. Après avoir pleinement renforcé son milieu avec Oriol Romeu et Ilkay Gundogan, le Barça cherche des solutions au poste de latéral droit. Si la nouvelle recrue Inigo Martinez est venue renforcer l'axe de la défense, il manque du monde à ce poste. Par manque de possibilité, Xavi a alterné entre Jules Koundé et Ronald Araujo avec plus ou moins de réussite. Si l'Espagnol a déclaré il y a quelques mois qu'il ne recruterait pas à ce poste, la situation a changé. Selon les informations de Sport, les Catalans miseraient sur Ivan Fresneda.

Actuellement au Real Valladolid, l'intérêt du Barça n'est pas nouveau, puisque le média ibérique annonçait, il y a déjà quelques semaines des discussions entre les deux parties. Des négociations stoppées face à la clause libératoire de 20 millions d'euros, que les champions d'Espagne estiment trop chère. Une somme que la direction ne veut pas payer, toujours due aux contraintes financières auxquelles elle fait face. Cependant, le club peut compter sur l'ancien joueur du Real Madrid, puisque ce dernier a refusé des offres venues de l'étranger en attendant un signe des Blaugranas.

Xavi pas fan d'Ivan Fresneda

Si le latéral plaît à Deco, dirigeant du Barça, qui a plusieurs fois discuté avec ses agents, ce n'est pas le cas du coach qui estime le joueur trop jeune (18 ans) et qui voudrait quelqu'un de plus expérimenté comme Joao Cancelo, qui ne figure plus dans les plans de Pep Guardiola. Cependant, Manchester City a fixé son prix à 40 millions d'euros, une somme difficilement réalisable pour les Blaugranas qui préféreraient continuer avec Jules Koundé et Ronald Araujo.

Reste à savoir maintenant si le Barça passera à l'attaque pour l'international espoir et nul doute que le changement d'agent du joueur qui s'est engagé avec Fali Ramadani, va avoir un rôle dans son transfert puisque ce dernier est un très bon ami de Joan Laporta.