Annoncé depuis plusieurs semaines au FC Barcelone, Oriol Romeu va bien rejoindre le club espagnol. Le joueur est en train de passer sa visite médicale.

Mercato FC Barcelone : Visite médicale pour Oriol Romeu

Qui pour remplacer Sergio Busquets ? Après 17 ans de bons et loyaux services, l'Espagnol a décidé de partir rejoindre son ami Lionel Messi en MLS à l'Inter Miami. Pour combler son départ, la direction catalanne avait coché plusieurs prétendants. Si les noms de Joshua Kimmich, Sofyan Amrabat ont circulé pendant un temps, c'est bien Oriol Romeu qui va s'engager au Barça, selon la presse locale.

Une piste qui n'a pas de quoi faire sauter au plafond les supporters blaugranas, mais au vue de la situation financière, elle semblait la plus réalisable, tant certains dossiers s'annonçaient difficiles. D'après Jijantes, le joueur de Girone, qui a été aperçu ce matin à Barcelone, va poser ses bagages en Catalogne avant de passer sa visite médicale où il va parapher un contrat de deux saisons avec le Barça.

Le Barça sur tous les fronts

S'il s'engage avec les Blaugranas, il serait donc la 4e recrue du mercato après les arrivées d'Ilkay Gundogan (Manchester City), d'Inigo Martinez (Athletic Bilbao) et Vitor Roque (Atlético Paranaense) qui rejoindra le Barça en 2024. Si le milieu de terrain signe, c'est Pablo Torre qui fera le sens inverse, où il sera prêté un an à Girone.

L'arrivée de l'ancien joueur de Chelsea et de Valence devait initialement être officialisée ce lundi. Une officialisation reportée pour ne pas gêner la présentation d'Ikay Gundogan, qui a déclaré avoir "préféré le prestige et l’histoire du FC Barcelone aux autres propositions." Désireux de s'offrir un numéro 6, Xavi voit Joan Laporta être attentif à ses demandes. Cependant, pour inscrire le joueur en Liga il faudra vendre et les champions d'Espagne ont déjà ciblé les indésirables.