Avec le feuilleton Kylian Mbappé dont l'issue est incertaine, le PSG est tout proche de signer Ousmane Dembélé du FC Barcelone pour renforcer son attaque.

Mercato PSG : Un contrat de 5 ans attend Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain va-t-il remplacer Kylian Mbappé par l'international français, Ousmane Dembélé ? Le transfert de l’attaquant du FC Barcelone s'accélère, à tel point que les dernières tendances évoquent un contrat de 5 ans et une visite médicale prévue à Los Angeles. Un temps ciblé par le club de la capitale, Dembélé est de nouveau dans les plans du PSG. Selon une information du média espagnol Mundo Deportivo, le club parisien a de nouveau ravivé un intérêt pour l'attaquant.

L'effectif parisien est de plus en plus proche de l'ailier du Barça en prévision d’un départ de Kylian Mbappé, qui pourrait faire ses valises avant la fin du mercato estival. L'été dernier, le PSG avait déjà cherché à signer l’attaquant formé au Stade Rennais, en vain. Celui-ci avait finalement prolongé son contrat avec le Barça malgré des offres concrètes de la part des dirigeants parisiens.

Ousmane Dembélé, priorité de Luis Enrique et de Doha

Fan inconditionnel du joueur, Luis Enrique aurait donné son feu vert aux dirigeants parisiens pour accélérer la signature d'Ousmane Dembélé. Le PSG est disposé à payer la clause libératoire du joueur, fixée à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Le FC Barcelone, de son côté, a tenté de prolonger Ousmane Dembélé jusqu'en 2027, mais a échoué dans sa quête. Les Blaugranas seraient donc tout naturellement ouverts à son départ.

Le PSG pourrait former un redoutable trio en alignant Mbappé sur l'aile gauche (s'il reste à Paris cette saison), Dembélé sur l'aile droite et un attaquant de pointe au centre. Une configuration qui laisserait peu de place à Neymar et inciterait à son départ dès cet été. Néanmoins, si Kylian Mbappé partait cet été, cela offrirait une opportunité à Neymar de jouer sur l'aile gauche et de conserver sa place dans l'effectif parisien.