Le Stade Rennais FC devrait enfoncer un peu plus l'ESTAC Troyes, de retour en Ligue 2 la saison prochaine. Rennes veut en effet recruter Gauthier Gallon, le portier du club délégué en L2 pour en faire une doublure de Steve Mandanda.

Gauthier Gallon en doublure de Steve Mandanda au Stade Rennais ?

La carrière de Steve Mandanda tire allègrement vers sa fin. Le portier de l’équipe de France a été un des meilleurs gardiens de Ligue 1 ces 10 dernières années. Mais vient toujours le moment où il faut laisser la place à la jeune génération et c’est ce passage du flambeau que prépare déjà la direction du SRFC à travers son intérêt pour Gauthier Gallon.

Pour l’avenir dans les buts du Stade Rennais, Florian Maurice penserait à Gauthier Gallon, le gardien de l’ESTAC Troyes. Ce dernier, malgré la mauvaise saison de son équipe, a su montrer des qualités recherchées par le staff technique de Rennes.

Selon Le Parisien, Gauthier Gallon (119 matchs dans les buts de l’ESTAC Troyes) est dans le viseur des Bretons. Même s’il a déjà 30 ans, ce qui n’est pas non plus très jeune dans le foot, il pourrait débarquer au SRFC le temps pour les autres portiers du club de s’aguerrir encore plus. Le portier troyen ne serait pas opposé à l’idée de rejoindre Rennes, ce qui lui éviterait une descente en Ligue 2 avec son club depuis 2019.

L'ESTAC déjà approché par un club italien

Pour autant, les négociations entre les deux parties n’auraient pas encore débuté, le Stade Rennais devant préalablement obtenir l’accord de la direction de l'ESTAC. Le gardien est en effet sous contrat jusqu’en juin 2024 et ne peut être approché avant janvier prochain sans l’accord de ses dirigeants.

Mais déjà, le Stade Rennais FC doit se faire à l’idée qu’une concurrence l’attend sur ce dossier. Un club de football italien serait déjà venu aux nouvelles pour essayer de recruter Gallon.