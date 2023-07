Courtisé par le Paris FC et l'ASSE, un milieu de terrain français aurait finalement donné sa priorité au SM Caen. Il a laissé un gros indice ce dimanche.

Mercato ASSE : Mahamé Siby est à Caen pour signer son contrat

Une piste s'éloigne définitivement pour l'AS Saint-Étienne. À la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, le club ligérien avait récemment coché le nom de Mahamé Siby. Malheureusement, le joueur du Malmö FF aurait choisi le SM Caen pour la suite de sa carrière. Le club normand serait en passe de le signer puisqu'il serait en Normandie pour son futur contrat, d'après L'Équipe. Un prêt avec option d'achat serait en passe d'être finalisé. Il a déjà effectué sa visite médicale.

Passé par le Paris FC, Valenciennes et le RC Strasbourg, Mahamé Siby connaît bien les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Un détail qui pourrait avoir eu son importance dans son choix de retourner en France. Son aventure en Suède s'est en tout cas mal passée. Il n'a disputé que 4 matchs, saison 2022 et 2023 comprise. Un bilan catastrophique qui s'explique par une fracture de la hanche. Cette blessure l'a éloigné des terrains pendant 10 mois. L'Équipe précise que l'ASSE ne se fait plus d'illusions pour sa signature. Les Verts devraient se concentrer sur d'autres pistes.

Le Paris FC reste à l'affût pour Mahamé Siby

L'abandon de la piste Mahamé Siby peut aussi se justifier par l'intérêt du Paris FC. Le club francilien n'a pas oublié le passage de son milieu de terrain entre 2021 et 2022 (27 matchs, 2 buts et une passe décisive). Ses performances à cette période l'incitent à se pencher sur sa situation cet été. Le joueur de 27 ans sort d'une période compliquée, mais le PFC espère le relancer.

Les négociations seraient toujours en cours entre le SM Caen et le Malmö FF, ce qui laisse un infime espoir de le recruter. Le Paris FC a en tout cas fait savoir à son entourage qu'il restait à l'affût, dans le cas où le transfert n'aboutirait pas. Mahamé Siby est estimé à un million d'euros selon le site Transfermarkt. De son côté, l'ASSE pourra se consoler avec la décision de Lamine Fomba. L'ancien Nîmois a choisi de rester dans le Forez, d'après EVECT. Une bonne nouvelle en vue de la saison prochaine, qui commencera le 5 août prochain contre Grenoble.