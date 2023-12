Le retour de Gautier Larsonneur est une bonne nouvelle pour l’ASSE. Décisif, il pourrait aider les Verts à mettre fin à leur série de 4 défaites en Ligue 2.

L'ASSE en difficulté en l'absence de Gautier Larsonneur

L’ASSE a récupéré Gautier Larsonneur plus tôt que prévu. Blessé il y a un peu plus d’un mois, le gardien de but a retrouvé le collectif stéphanois. Il est dans le groupe de Saint-Etienne qui affronte l’EA Guingamp, ce mardi (20h45). Il devrait récupérer son poste de N°1, ce soir au stade Geoffroy-Guichard. Pendant son absence, c’est sa doublure Etienne Green (23 ans) qui avait assuré l’intérim. Il avait réussi un premier match remporté face à Angers (2-0). Mais Saint-Etienne a concédé 4 défaites ensuite, respectivement face au Paris FC (0-1), l’AJ Auxerre (5-2), Pau FC (1-2) et Amiens SC (1-0). Les Stéphanois sont désormais 7es, alors qu'ils étaient 2es après 12 journées de championnat.

Le retour de Gautier Larsonneur, une aubaine pour Saint-Etienne

Le retour de Gautier Larsonneur est donc qualifié de salvateur. L’Equipe a justement écrit qu’il est de retour pour enrayer la mauvaise série. Laurent Batlles confirme l’affirmation du quotidien sportif. « Il a énormément d'importance. Déjà en termes de joueur, mais aussi de leadership, à l'intérieur du vestiaire », a-t-il confié en conférence de presse. Le coéquipier du dernier rempart de l’ASSE, Lamine Fomba s’enflamme également pour son retour.

« Gautier apporte beaucoup au groupe, que ce soit par ses qualités sur le terrain ou son leadership en-dehors. C’est un leader, sa présence dans le groupe, sans parler du terrain, fait du bien », a indiqué le milieu de terrain. Les Verts sont unanimes que le retour de Gautier Larsonneur est une aubaine pour Saint-Etienne. Pour rappel, le portier de 26 ans avait concédé que 6 buts et avait réussi 6 clean sheet, en 11 journées, avant sa blessure à l’épaule à l’entraînement, le 28 octobre.