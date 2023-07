Un club de championship (D2 anglaise) s’intéresse à un joueur que l’ASSE n’a pas prévu de transférer pendant ce mercato estival.

Mercato : L'ASSE se débarrasse des joueurs indésirables

L’ASSE s’est séparé de plusieurs joueurs indésirables : Lenny Pintor, Yvann Maçon et Jimmy Giraudon. Libéré, le premier a rejoint Linz ASK (en Autriche) sans indemnité de transfert, tandis que le deuxième a été prêté avec une option d’achat au Maccabi Tel-Aviv (en Israël). Quant au troisième, sa dernière année de contrat a été rompue et il est parti libre.

Néanmoins, l’AS Saint-Etienne compte encore dans ses rangs des joueurs indésirables dont elle tente de se débarrasser. Il est question d'Yvan Neyou, Abdoulaye Bakayoko (revenus de prêt), Matthieu Dreyer et Mickaël Nadé. Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari sont également sur le départ. Mais l’ASSE les a mis sur le marché pour renflouer ses caisses. Le premier est convoité par l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Et concernant le deuxième, les Stéphanois sont dans l'attente d'une offre intéressante.

Watford veut Lamine Fomba, l'ASSE n'est pas intéressée

Recruté à Nîmes lors du mercato hivernal, en janvier 2023, Lamine Fomba (25 ans) n’est pas concerné par un départ cet été. En d’autres termes, l’ASSE n’a pas prévu de le transférer. Néanmoins, il fait l’objet d’un intérêt de Watford, d’après Evect. « Un départ ne semble pas à l'ordre du jour. D'une part, l'AS Saint-Étienne compte sur le milieu défensif. D'autre part, il se sent bien dans le Forez et n'envisage pas un départ pour l'heure. »

Lamine Fomba a été recruté 400 000 €, selon Transfermarkt. Il a signé chez les Verts jusqu’en juin 2025 et sa cote actuelle sur le marché des transferts est évaluée à 2 millions d'euros. Blessé au genou en fin de saison dernière, il a repris les entraînements avec l'ASSE pour préparer le nouvel exercice.