L'ASSE fait face à une vague de départ depuis le début du mercato. Après Nelly Pintor et Yvan Neyou, le club stéphanois pourrait perdre un autre joueur.

ASSE : Lamine Fomba intéresse la Premier League.

À Saint-Étienne, c'est un été agité qui se prépare. Après les prolongations de Mathieu Cafaro, Gaetan Charbonnier et Niels Nkounkou, le club ligérien peut se préparer à vendre plus sereinement. Même si le mercato a ouvert ses portes, il y a plus de deux semaines en France, l'ASSE n'échappe pas à la terrible loi du marché. En effet, le jeune milieu de terrain Lamine Fomba intéresserait grandement la Premier League. Si le nom du club n'a pas encore fuité, des discussions auraient déjà lieu pour tenter de s'arracher les services de l'ancien auxerrois.

Lamine Fomba, une saison et puis s'en va ?

Arrivé lors du mercato hivernal pour 500 000 euros, le joueur a disputé 34 matchs ( 1 buts et 2 passes décisives ) cette saison. Le milieu défensif, c'est très vite imposé comme un pilier de l'équipe entraîné par Laurent Batlles en enchaînant 16 matchs avec les verts. L'ancien Nîmois est estimé à 2 millions d'euros sur transfermark. Les verts pourraient faire face à un autre départ après ceux de Nelly Pintor parti au Linzer ASK et Yvan Neyou que souhaite conserver Léganés.

Avec une situation économique très compliquée, les dirigeants Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et Jean-François Soucasse ne retiendront pas le franco-malien, surtout en cas d'offre intéressante et le joueur dont le contrat court jusqu'en 2025 ne devrait pas s'éterniser à Geoffroy-Guichard. Une vente permettrait au club du Rhône de se lancer pleinement sur le mercato, avec une saison décevante et une huitième place.

Après un début cauhemardesque les verts ont réussi à inverser la tendance lors de la deuxième partie du championnat. Reste à savoir si cela sera suffissant accomplir une montée en ligue 1 pour la saison 2024-2025. Nul que cela passera par un mercato efficace.