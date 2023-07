Alors que Niels Nkounkou veut quitter l’ASSE à tout prix, Lamine Fomba a lui aussi pris une décision radicale sur son avenir à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Lamine Fomba convoité par Watford

À un mois de la fin du mercato estival, des départs et des arrivées sont toujours possibles à l’ASSE. En plus des indésirables, dont le club cherche à débarrasser, quelques joueurs sont convoités. C’est le cas de Niels Nkounkou (22 ans), pourtant transféré définitivement en juin 2023. Il veut quitter Saint-Etienne pour jouer dans un club de l’élite. Le défenseur acheté 2 millions d'euros à Everton a insisté sur son envie de départ, jeudi, dans des propos confiés à L’Équipe.

Outre l’international Espoir français, Lamine Fomba (25 ans) est également courtisé par Watford. L’intérêt du club de Championship (deuxième division anglaise), révélé par Evect il y a une dizaine de jours, semble toujours d’actualité. D’après le média spécialisé, le longiligne milieu défensif « est l'un des rares joueurs de l’ASSE ayant fait l'objet d'une approche concrète de Watford ».

Lamine Fomba veut rester à Saint-Etienne

Un intérêt auquel le concerné a répondu. « Bien sûr, je me vois m'inscrire dans la durée ici. J'en ai déjà parlé avec l'entraîneur ainsi qu'avec mes agents », a-t-il confié. Je suis très bien à Saint-Étienne et je n'ai pas signé ici pour partir au bout de six mois. » Recruté à Nîmes Olympique en janvier 2023, Lamine Fomba est lié aux Verts jusqu’en juin 2025. Il lui reste donc encore deux années de contrat dans le Forez où il veut inscrire son nom dans l’histoire du club.

« J’ai beaucoup de choses à prouver et de belles choses à vivre ici également. Notamment, je l'espère, une montée en fin de saison et pourquoi pas ensuite de belles saisons en Ligue 1 avec Saint-Étienne », a déclaré le Franco-Malien. Acheté à 500 000 euros, Lamine Fomba est évalué aujourd’hui à 2 millions d’euros sur le site Transfermarkt.