Face au refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat, qui expire dans un an, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, est déterminé à le vendre cet été.

Mercato PSG : Kylian Mbappé « est donc à vendre cet été »

Le bras de fer se poursuit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. À un an de la fin de son engagement initial, l’attaquant de 24 ans a annoncé à sa direction qu’il n’entend pas parapher un nouveau bail. Pour autant, l’international français veut honorer son contrat jusqu’au bout avant de partir librement l’été prochain. Un scénario dont le club de la capitale ne veut même pas entendre parler. Agacé par l’attitude de Mbappé, le PSG l’a déjà écarté de la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud. Et s’il continue de maintenir sa position, le club est prêt à se passer de lui la saison prochaine. Au micro de l’AFP, une source proche de la direction des Rouge et Bleu assure que le partenaire de Neymar est bel et bien sur le marché cet été.

« Mbappé n'allait jamais prolonger. Il est donc à vendre, le club a en fait déjà pris cette décision il y a sept jours en l'écartant préventivement de l’équipe », confie-t-on du côté de la Factory. De son côté, le champion du monde 2018 devrait continuer à garder son silence. En tout cas au moins jusqu'à ce que sa situation soit réglée. À en croire l’entourage de Mbappé, sondé par l'AFP, le capitaine de l’équipe de France aurait pris la résolution la semaine dernière de ne pas communiquer avant la fin du mercato estival. En guerre avec le PSG, Kylian Mbappé ne devrait donc pas s’exprimer avant le 1er septembre prochain.