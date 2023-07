Alors que le délai pour activer son option d’une saison expire ce lundi soir, Kylian Mbappé a pris une décision radicale concernant son avenir au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a refusé une dernière offre de Paris

À quelques heures de l’expiration du délai pour activer sa clause d’une saison supplémentaire, Kylian Mbappé continue de maintenir sa position concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi aurait dernièrement tenté de faire bouger les lignes dans ce dossier. En effet, selon les informations de RMC Sport, le président du PSG aurait transmis une nouvelle proposition au clan Mbappé afin que l’option d’une année supplémentaire du joueur de 24 ans soit assortie d'une clause d'engagement à un transfert l'été prochain.

Le champion du monde 2018 resterait donc à Paris cette saison avec la ferme promesse d’être vendu l’été prochain pour permettre à son club d’encaisser un joli chèque lors de son départ. Sauf que le capitaine de l’Équipe de France aurait dit « non » à un tel scénario. Une fermeté qui fait craindre au PSG le spectre d’une offre de dernière minute de la part du Real Madrid pour tenter de récupérer le joueur pour un prix totalement insignifiant.

Le Paris SG redoute une offre insultante du Real Madrid pour Mbappé

Proche d’obtenir la signature de l’attaquant du Barça, Ousmane Dembélé, en payant le montant de sa clause libératoire fixée à 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est également attentif à la situation de Kylian Mbappé. D’après RMC Sport, les décideurs parisiens redoutent le pire dans ce dossier, notamment une offre « extrêmement basse et insultante » de Florentino Pérez, président du Real Madrid, à la dernière minute, pour mettre Nasser Al-Khelaïfi et le PSG dos au mur. Soit brader Mbappé ou le perdre pour zéro euro dans un an. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives dans cette affaire.