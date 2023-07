La tension est toujours à son comble entre Kylian Mbappé et le PSG. Nasser Al-Khelaïfi envisage même de durcir davantage le ton avec le joueur de 24 ans.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi interpelle publiquement Kylian Mbappé

Dans un courrier dévoilé par RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a interpellé Kylian Mbappé sur sa décision de ne pas étirer son contrat jusqu’en juin 2025 afin de partir gratuitement l’été prochain. « Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain - une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière depuis tant d'années tout en nous permettant, le moment convenu avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert (…) C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous êtes apparu le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué « 2025 », ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football », a d’abord rappelé le PSG, avant de mettre le capitaine de l’équipe de France devant ses responsabilité.

« Le fait que vous ayez apparemment signé votre lettre de non-renouvellement quelques semaines seulement après le début du mercato souligne le manque de sincérité de cette position (…) Il est urgent de pouvoir se rencontrer afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, à savoir : une reconduction pour la saison 24/25 ou une cession dès ce mercato, ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Nous avions ensemble convenu de la date du 31 juillet 2023 pour exprimer votre souhait et nous permettre d'en tirer les conséquences », écrit Nasser Al-Khelaïfi dans sa lettre envoyée au clan Mbappé le 3 juillet dernier. Si le champion du monde s’entête et reste focus sur sa position de ne pas prolonger et de rester, la direction parisienne serait prête à durcir davantage le ton.

Kylian Mbappé privé de Ligue des Champions la saison prochaine ?

Écarté pour la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé pourrait encore voir sa sanction s’étendre sur toute la saison et dans la plus prestigieuse des compétions européennes au niveau des clubs. En effet, selon les informations recueillies par le journaliste Ben Jacobs, Nasser Al-Khelaïfi et les siens envisageraient désormais d’exclure l’ancien attaquant de l’AS Monaco de la liste de Luis Enrique pour la prochaine Ligue des champions, s’il maintient sa décision de rester sans prolonger. « Le club espère que Kylian est conscient qu’il va vivre une saison compliquée s’il attend un départ libre en 2024 », précise le journaliste de CBS Sports.