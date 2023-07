Après que Romain Peugeot ait récemment pris la tête du club, le FC Sochaux retrouve de l'espoir ce lundi concernant son maintien en Ligue 2.

FC Sochaux : Une offre de reprise suffisante pour le maintien du FCSM

Ce lundi s'annonce décisif pour l'histoire du FC Sochaux-Montbélliard. Rétrogradé en National 1 et proche de déposer le bilan, le FCSM est désormais détenu par Romain Peugeot, qui a pour mission de sauver le club en le maintenant en Ligue 2 cette saison. À la recherche de plusieurs investisseurs ces derniers jours, l'arrière petit-fils du fondateur du club avait trouvé un accord avec Nenking, qui devait verser les 4 millions d'euros nécessaires à la survie du FC Sochaux en Ligue 2.

Mais dimanche après-midi, alors que tout semblait réglé, le groupe chinois s'est désengagé, plongeant de nouveau les supporters sochaliens dans l'angoisse, 24 heures seulement avant le passage du FCSM devant le CNOSF pour décider ou non du maintien du club en deuxième division. Mais ce lundi, à quelques heures du verdict, l'AFP affirme que Romain Peugeot est parvenu à réunir une offre suffisante pour permettre au FC Sochaux-Montbélliard d'évoluer en Ligue 2 cette saison.

Bonheur ou catastrophe pour le FC Sochaux

Tous les regards sont désormais tournés vers le CNOSF. Le Comité national olympique et sportif français évalue en ce moment même le maintien du FC Sochaux en Ligue 2, et doit rendre sa décision prochainement. En cas de refus, les répercussions sportives et économiques seraient tout simplement terribles pour le FCSM qui serait dans l'obligation de déposer le bilan.

À l'issue de cette audience, le CNOSF rendra une proposition concernant le maintien du club en deuxième division. Derrière, c'est le comité exécutif de la FFF qui tranchera. Pour rappel, la Ligue 2 reprend le 5 août prochain, et il est urgent que cette affaire soit définitivement réglée.