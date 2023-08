Alors qu'Ousmane Dembélé est sur le point de rejoindre le PSG, le FC Barcelone envisage de mener une action en justice concernant ce transfert.

Mercato PSG : Le Barça prêt à saisir la justice dans le dossier Ousmane Dembélé

Le très probable transfert d'Ousmane Dembélé au PSG n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Après que le Paris Saint-Germain ait accepté de lever la clause libératoire de 50 millions d'euros de l'international français, ce dernier a affirmé son envie de rejoindre le club de la capitale, et Xavi a confirmé le départ de son joueur ce mercredi matin à l'issue du match amical face à l'AC Milan (1-0). L'officialisation est donc imminente, mais le Barça et le PSG doivent toujours trouver un accord sur les modalités de paiement, et c'est précisément là que les choses coincent.

En effet, le FC Barcelone ne touchera pas les 50 millions d'euros de la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, mais bien 25 millions d'euros. La raison ? L'agent du joueur, Moussa Sissoko, avait négocié de récupérer 25 millions d'euros en cas de départ de son protégé avant le 1er août 2023. Pour les Blaugranas, cette solution est inenvisageable, et Marca explique ce mercredi que le Barça envisage de faire appel à la justice, estimant que les conditions fixées par l'agent d'Ousmane Dembélé n'ont pas été remplies.

Une négociation avec le PSG pour éviter la justice

Toujours selon les informations divulguées par Marca, le Barça pourrait démarrer des négociations avec le PSG au sujet de cette clause libératoire. Le média espagnol indique que ce serait ensuite aux dirigeants parisiens de discuter avec l'agent d'Ousmane Dembélé afin que le FC Barcelone ne perde pas trop d'argent. Néanmoins, cette solution est peu probable, et il est donc fort possible que ce conflit se règle prochainement devant la justice.