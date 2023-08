Annoncé au PSG depuis plusieurs jours, Ousmane Dembélé va bien quitter le FC Barcelone. Xavi a confirmé la nouvelle ce mercredi.

Mercato PSG : C'est imminent pour Ousmane Dembélé

Le PSG va bel et bien acter la signature de l'international français Ousmane Dembélé. L'ailier droit du FC Barcelone attend toujours que les deux clubs trouvent un accord sur les modalités de son transfert, et cela ne devrait plus tarder désormais. Selon plusieurs sources, le montant de l'opération atteindra les 50 millions d'euros, ce qui pourrait permettre aux Blaugranas de lui trouver un remplaçant de qualité sur la fin du mercato estival.

Pour le Paris Saint-Germain, cette signature fait l'unanimité, et les dirigeants vont pouvoir se consacrer pleinement au dossier du futur attaquant de pointe de l'équipe parisienne. Si la piste menant à Harry Kane semble définitivement enterrée, les contacts ont récemment repris avec Randal Kolo Muani, et Luis Campos est plutôt confiant pour boucler le dossier assez rapidement. En cas d'échec, le PSG garde toujours Gonçalo Ramos sous le coude, qui fait également partie de la short-list des dirigeants parisiens.

Xavi annonce le départ d'Ousmane Dembélé

Ce mercredi matin, le FC Barcelone disputait un match de préparation face à l'AC Milan à Las Vegas. Si les Barcelonais se sont imposés 1-0, Ousmane Dembélé est resté sur le banc durant la totatilité de la rencontre. À l'issue du match, Xavi, l'entraîneur du Barça, s'est exprimé au micro de la chaîne espagnole TV3, et a confirmé le départ de l'international français en direction du PSG.

"Il nous a dit qu'il voulait partir, qu'il avait une proposition du PSG. C'est une décision personnelle, je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait parlé avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre." Par ailleurs, Ousmane Dembélé n'a pas prévenu ses coéquipiers de son départ à Paris, une attitude qui fait grincer des dents dans le vestiaire catalan.