De retour de prêt après six mois, Akim Zedadka n'entre plus dans les plans du LOSC qui souhaite s'en débarrasser. Plusieurs équipes sont venues au contact du joueur.

Mercato LOSC : Akim Zedadka dans le viseur de plusieurs clubs

Akim Zedadka ne manque pas de prétendants dans ce mercato. Si le Stade Brestois s'était renseigné sur le joueur, il semblerait que la piste s'éloigne de plus en plus. Une situation qui a de quoi réjouir ses nombreux prétendants, comme Gaziantepspor désireux de l'enrôler dans son effectif. Cependant, l'international algérien a très vite repoussé les avances du club, ce qui n'enchante pas vraiment la direction lilloise qui souhaite s'en séparer au plus vite.

S'il n'a pas souhaité donner suite à la proposition turque, c'est en Andalousie que l'on souhaite s'offrir ses services. Plus précisément du côté de Cadix, où les derniers 14e de Liga sont en négociations très avancées, selon les informations de L'Équipe. Le média annonce qu'un autre équipe turque a coché son nom. De son côté, le latéral droit se donne du temps pour réfléchir à sa prochaine destination. Un départ est plus qu'envisageable pour les Lillois qui espèrent enregistrer l'arrivée d'Alidu Seidu dans les prochains jours et se préparer à un éventuel départ de Jonathan David.

Akim Zedadka n'a pas convaincu

Après plusieurs saisons en Ligue 2, le latéral droit intéresse le LOSC, désireux de remplacer Zeki Çelik parti rejoindre José Mourinho à l'AS Roma. Cependant, après 8 petits matchs, malgré un but face à l'AJ Auxerre lors de sa première titularisation, il part rejoindre les Auxerrois pour la seconde partie de saison. Un pari réussi pour l'ancien lensois puisqu'il dispute 22 matchs toutes compétitions confondues, mais ne peut aider le club à se maintenir en Ligue 1. Le défenseur n'aura jamais convaincu Paulo Fonseca préférant Bafodé Diakité à droite.