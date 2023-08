Très actif dans le sens des arrivées, l’OM devra aussi réaliser quelques ventes cet été. Deux défenseurs sont susceptibles d’être vendus.

Mercato OM : Pablo Longoria espère boucler plusieurs départs

L’Olympique de Marseille est plus que jamais actif sur le marché des transferts. Le club phocéen enchaîne les signatures impressionnantes dans cette fenêtre de transferts. Six nouvelles recrues ont déjà rejoint l’OM cet été : Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Ce recrutement suscite de l’engouement du côté des supporters.

Lors de sa dernière conférence de presse, Pablo Longoria s’est dit globalement satisfait d’un tel recrutement, même s’il espère toujours renforcer l’aile droite de sa défense. Les recruteurs marseillais travaillent déjà en coulisse pour attirer un nouveau latéral polyvalent, capable d’évoluer sur les deux côtés. Mais avant de poursuivre son recrutement, le président de l’OM devra se séparer de quelques joueurs afin de réduire sa masse salariale. Des ventes prometteuses sont attendues.

C’est en ce sens qu’un joueur comme Cengiz Under se rapproche de Fenerbahçe. Arrivé l’hiver en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi pourrait lui aussi quitter Marseille pour faire son retour en Italie. L’international ukrainien peine à s'acclimater à son nouvel environnement, suscitant des préoccupations chez les dirigeants phocéens. Ces derniers ne s’opposeraient pas à son départ. Pablo Longoria a aussi identifié deux défenseurs susceptibles d’être vendus.

Isaak Touré et Chancel Mbemba mis en vente

L’Équipe assure en effet qu’Isaak Touré, auteur d’un prêt encourageant à l’AJ Auxerre la saison dernière, est suivi par plusieurs clubs de Premier League. La direction de l’OM semble même favorable à son départ et attendrait une belle offre pour le laisser partir. Chancel Mbemba figure lui aussi dans ce même cas de figure. Le quotidien sportif rapporte que la direction marseillaise reste à l’écoute des offres pour son transfert.

Cette décision devrait faire les affaires de l’Arabie saoudite qui souhaite s’offrir les services du défenseur congolais. Ainsi, après avoir massivement renforcé son effectif, l'Olympique de Marseille s'attèle à présent à réaliser des ventes judicieuses dans le but de soulager ses finances. Le dégraissage massif de l'équipe phocéenne semble en marche, et les prochaines semaines seront décisives pour façonner la composition finale de l'OM.