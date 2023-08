Cengiz Under vit sans doute ses derniers jours à l’OM. La direction de Fenerbahçe a envoyé une délégation à Marseille afin de finaliser son transfert.

Mercato OM : Un dernier détail freine le transfert de Cengiz Under

L’Olympique de Marseille vit un mercato estival particulièrement agité. Les dirigeants phocéens ont déjà enregistré l’arrivée de six nouvelles recrues et deux autres sont attendues dans les jours à venir. Toutefois, il y aura aussi du mouvement dans le sens des départs. Outre les indésirables comme Jordan Amavi, Pol Lirola ou encore Konrad de la Fuente, Cengiz Under figure lui aussi sur la liste des partants. L’attaquant turc est en effet courtisé par le Fenerbahçe qui a entamé des négociations concrètes afin de boucler sa signature.

Cette approche de la formation stambouliote n’a pas été repoussée par l’OM, en quête de liquidités. Bien au contraire, les dirigeants marseillais auraient déjà donné leur accord pour son transfert à Fenerbahçe contre un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Cependant, un dernier détail freine l’aboutissement de ce deal. L’OM souhaite obtenir la majeure partie des frais réclamés avant de céder son joueur, tandis que la direction de Fenerbahçe souhaite étaler le paiement de son transfert en plusieurs fois. Cet échelonnement ne conviendrait pas au club présidé par Pablo Longoria.

Le président de Fenerbahçe débarque à Marseille

Face à ce désaccord, les dirigeants turcs ont lancé une dernière offensive afin de décanter la situation. Le compte Twitter Fenerbahçe Bloog assure en effet qu’une délégation de Fenerbahçe, conduite par le président Ali Koç en personne, est arrivée ce mercredi à Marseille pour tenter de finaliser la signature de Cengiz Under. Les dirigeants turcs devraient bientôt s’entretenir avec leurs homologues dans le but de trouver un terrain d’entente.

L’issue de cette rencontre sera cruciale pour connaître le dénouement de cette affaire. En attendant, le principal concerné aurait déjà fait part de ses envies de départ à sa direction et aurait donné son accord pour rejoindre Fenerbahçe sur la base d’un contrat de trois ans. Il espère que les deux parties parviendront à s’accorder pour son transfert.