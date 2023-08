Alors qu’il semble proche de retourner en Italie, Alexis Sanchez pense toujours à l’OM. Il l’a encore prouvé sur les réseaux sociaux.

OM Mercato : Alexis Sanchez pense toujours à Marseille

Où évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Telle est la question qui intrigue bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Si le FC Barcelone se présente comme une destination susceptible de l’accueillir afin de succéder à Ousmane Dembélé, tout proche de signer au PSG, l’Inter Milan semble en pole position pour boucler sa signature. Et pour cause, l’international chilien (153 sélections, 51 buts) accorderait sa priorité à la Serie A, un championnat où il a connu des succès par le passé.

De plus, l’entraîneur Simone Inzaghi n’est pas contre l’idée de récupérer son ancien attaquant un an après son départ vers Marseille. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier rapidement afin d’aboutir à un accord. En attendant, Alexis Sanchez est toujours un joueur libre de tout contrat et ne perd pas de vue l’OM, comme en témoignent ses actions sur les réseaux sociaux. Après avoir repartagé des photos de ses chiens avec la localisation de Marseille, suscitant l’enthousiasme de la communauté marseillaise quant à son probable retour, l’attaquant de 34 ans vient une nouvelle d’attirer l’attention en ligne.

Alexis Sanchez like une vidéo postée par l’OM

En effet, Alexis Sanchez a liké l’une des dernières publications mises en ligne par le club phocéen. Il s'agissait d'une vidéo montrant l'accueil réservé à Amine Harit lors de son entrée en jeu au Vélodrome face au Bayer Leverkusen mercredi soir. L’ancien attaquant de Manchester United a commenté la vidéo avec un émoji applaudissant.

Même si ce geste peut être interprété de différentes manières et ne fournit pas de réponse définitive sur son avenir, il n'en reste pas moins très significatif. Certains supporters marseillais y voient un signe positif pour son éventuel retour à l’OM et donnent libre cours à leur optimisme. Quoi qu'il en soit, pour le moment, Alexis Sanchez continue d'entretenir le suspense sur sa destination future, alimentant ainsi diverses spéculations sur la suite de sa carrière.