Le départ de Niels Nkounkou est relancé à l’ASSE. L’Eintracht Francfort serait revenu à la charge pour boucler son transfert.

Mercato ASSE : L’Eintracht fait une deuxième offre pour Niels Nkounkou

La situation de Niels Nkounkou (22 ans) à l’ASSE pourrait se décanter dans les prochaines heures. Bloqué par la direction stéphanoise, il a décidé d’insister sur son envie de départ, jusqu’à ce que le club ligérien accepte de le transférer. « J’ai l'ambition de jouer en première division […]. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution », avait-il déclaré dans L’Équipe, cette semaine.

Déjà d’accord avec l’Eintracht Francfort sur son nouveau contrat, le défenseur a engagé un bras de fer avec Saint-Etienne pour rejoindre le club allemand. Et son message semble avoir eu un écho favorable du côté de Francfort. À en croire les informations du journal Le Progrès, le club allemand a transmis une deuxième offre à l’ASSE, en espérant boucler le transfert de l'international Espoir français.

La réponse de Saint-Etienne toujours attendue !

Toutefois, les décideurs stéphanois n’ont toujours pas répondu à cette nouvelle proposition, « dont le montant n’a pas filtré », selon le journaliste du quotidien Le Progrès Romain Colange. Pour rappel, les Verts avaient repoussé une première offre du club de Bundesliga, estimée à 6 M€ bonus compris, comme l’a confirmé Loïc Perrin, jeudi, en conférence de presse. « On avait eu une discussion avec Niels Nkounkou, on savait sa position, on lui a expliqué la nôtre. Sa situation n’a pas évolué depuis début juillet avec l’offre qu’on a reçue et refusée (de Francfort, ndlr). Pour l'instant on est sur du statu quo ». L'ASSE va-t-elle rester ferme sur sa position ou céder finalement Niels Nkounkou ? Affaire à suivre.