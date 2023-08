Présent en conférence de presse ce vendredi à l’OM, le latéral droit brésilien Renan Lodi a tenu à rétablir la vérité sur son état de santé à Marseille.

OM : Renan Lodi rassure sur son état de santé

Au début du mois de juillet, la direction de l’Olympique de Marseille a frappé deux jolis coups du côté de l’Atlético Madrid. Après Geoffrey Kondogbia, le club phocéen est aussi parvenu à s’attacher les services de Renan Lodi en provenance du club madrilène. Le latéral gauche brésilien sortant d’un prêt encourageant avec Nottingham Forest semble être la recrue idée pour étoffer le flanc gaude l’OM. Il compense ainsi les départs successifs d’Issa Kaboré et Sead Kolasinac.

Toutefois, Renan Lodi connait des débuts mitigés à Marseille en raison d’une gêne ressentie durant la préparation estivale. Fort de cette blessure, il était pressenti pour manquer le début de saison avec l’OM. Sauf que le joueur de 25 ans récupère bien de sa blessure. Présent en conférence de presse ce vendu, il a lui-même tenu à rassurer son état de forme. "Je suis prêt. J'ai eu une petite gêne, une petite blessure. Il s'agissait d'un œdème qui a duré trois ou quatre jours. J'ai pu jouer 30 minutes contre Leverkusen et je me sentais bien", a-t-il indiqué.

Lucho Gonzalez impliqué dans la venue de Renan Lodi à Marseille

Excepté un énorme rebondissement de dernières minutes, Renan Lodi est "prêt" à participer aux rencontres de l’OM durant ce mois d’août. Marcelino devrait donc compter sur un renfort de poids pour le match aller contre Panathinaikos, prévu mercredi prochain dans le cadre du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Recruté à l’Atlético de Madrid contre un chèque de 13 millions d’euros, l’international brésilien a aussi livré quelques confidences sur son transfert.

L'ancien défenseur des Colchoneros explique notamment qu’il a demandé conseils à certains coéquipiers et anciens partenaires avant de rejoindre Marseille. Outre le Français Antoine Griezmann, il a aussi été consulté Lucho Gonzalez, un chouchou du Vélodrome. "Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai échangé, outre Griezmann c'est Lucho. Il m'a parlé du club et de la ville. Il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, assurant que l’OM était un club emblématique. Et j'ai pu le constater", a-t-il avoué. Les conseils de l'Argentin ont visiblement pesé dans son choix en faveur de Marseille.