Les dossiers Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos devraient bientôt être finalisés par le PSG. L'officialisation ne devrait plus tarder pour les deux joueurs.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé n'attend plus que sa visite médicale

Ce dimanche matin, Le Parisien revient sur les coulisses du mercato parisien, et explique que l'officialisation d'Ousmane Dembélé ne devrait plus trop tarder. Alors que le Paris Saint-Germain se casse les dents sur le dossier Kylian Mbappé, l'arrivée de son coéquipier en Équipe de France devrait intervenir très prochainement, alors que l'attaquant du FC Barcelone est dans la capitale depuis jeudi, et se serait même déjà mis d'accord avec son nouveau club concernant son contrat.

L'officialisation du transfert d'Ousmane Dembélé devrait donc intervenir dans la semaine, comme l'affirme le quotidien. Samedi, le Barça tardait encore à envoyer les derniers papiers au Paris Saint-Germain, empêchant le club de la capitale de boucler ce dossier très important de son mercato, et d'enregistrer l'arrivée d'un renfort offensif de qualité, qui va tenter de faire oublier le départ de Lionel Messi, et le possible transfert de Kylian Mbappé.

Des discordes en interne pour Gonçalo Ramos

En parallèle du transfert d'Ousmane Dembélé, le PSG a également avancé très vite sur le dossier Gonçalo Ramos, qui vient de sortir d'une très belle saison avec le Benfica Lisbonne, et qui est l'un des espoirs pour le futur de la sélection portugaise. Cependant, Le Parisien affirme que la possible arrivée de l'attaquant dans la capitale ne fait pas l'unanimité au sein du club.

Ces quelques protestations ne devraient néanmoins pas empêcher le PSG de valider l'arrivée de Gonçalo Ramos, qui devrait également être officialisée cette semaine, tout comme celle d'Ousmane Dembélé. Du beau renfort arrive donc au Paris Saint-Germain, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Et cela pourrait ne pas être terminé, car Paris n'a pas son dernier mot dans le dossier Randal Kolo Muani.